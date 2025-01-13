Небольшой снег выпадет в Москве в понедельник, во вторник снегопад немного усилится, выпадет 2-4 мм, что увеличит снежный покров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в конце дня небольшой снег пойдет, а во вторник он будет уже более заметным, примерно выпадет 2-4 мм, не больше, но именно в виде снега. Это пример увеличения снежного покрова, который сейчас совсем маленький", - сказал он.

Вильфанд отметил, что в первые два дня этой недели температура будет выше нормы на 2,5-3 градуса. Ночные значения температуры в Москве составят минус 6-8 градусов, по области - до минус 9, днем прогнозируется минус 1 - минус 3, по области - до минус 6.

Он заметил, что на текущий момент высота снега в Москве на разных метеостанциях фиксируется в диапазоне 1-4 см, в Тушино - 6 см.