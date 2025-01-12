Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на Крещение

Температура воздуха на следующей неделе в столичном регионе будет выше климатической нормы. Об этом в воскресенье, 12 января, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник, 13 января, в городе местами выпадет снег, из-за небольших заморозков на дороге образуется лед, а столбики термометров днем покажут в районе 0 градусов. Самым холодным днем недели станет вторник, 14 января, когда воздух остынет до минус 4–7 градусов, после полудня также прогнозируется снег.

Уже в среду, 15 января, ночью ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха будет около 0 градусов. Во второй половине семидневки станет немного теплее — в четверг, 16 января, — не холоднее минус 3 градусов, в пятницу, 17 января, — плюс 1–4 градуса, а в субботу, 18 января, — в районе 0.

— На Крещение ожидается символическое похолодание — ночью от 0 до минус 5 градусов, днем около 0. До конца января серьезных морозов и снегопадов не будет, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик также рассказал, что средняя температура в Москве до конца зимнего сезона ожидается на 5 градусов выше нормы.