Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание пользователей социальной сети X на одну из станций метро в Москве. Он опубликовал фотографию празднично украшенной станции «Семеновская» с комментарием о том, что это станция московского метро.

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— Станция московского метро, — подписал журналист фотографию, на которой показан вход в метро, выполненный в виде стопки новогодних подарков.

Эта публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей, которые отметили красоту новогодних декораций. Один из комментаторов выразил восхищение, сравнив украшения с коробкой шоколадных конфет. Другой пользователь заметил, что эти фотографии идут в разрез с заявлениям западных СМИ о проблемах в России. Также был саркастический комментарий о том, что санкции действительно «работают».

На прошлой неделе Боуз также опубликовал фотоснимки из Москвы, развенчивая мифы о проблемах в стране. В последний день декабря журналист подвел итоги 2024 года для населения западных стран, заявив, что им лгали о состоянии президента США Джо Байдена и помиловании его сына Хантера, о российском президенте Владимире Путине и «успехах» Украины. По словам Боуза, в ушедшем году западному обывателю практически во всем говорили неправду.

В начале января ирландец также восхитился сельской местностью в России. Он назвал увиденное идиллией.

До этого, прибыв в Москву, американский журналист Такер Карлсон поразился красотой архитектуры российской столицы. Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь. Ранее он рассказал, какая станция столичного метро его восхитила больше всего. По его словам, «Киевская» выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.