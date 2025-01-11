Свечи в память о детях, убитых во время абортов, зажгут в Москве

Три тысячи свечей в память о детях, убитых во время абортов, зажгут в субботу, 11 января, в московском храме Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Об этом рассказала координатор благотворительной организации по поддержке беременных женщин «Спаси жизнь» Мария Студеникина.

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— Свечи установят на большой подсвечник в форме креста. Священнослужители прочитают покаянную молитву о прекращении греха убийства чад во утробе и прощении тех, кто совершил этот грех. Присоединиться могут все желающие, начало в 11 часов, — добавила Студеникина.

Отмечается, что в этот день православные верующие вспоминают также о 14 тысячах младенцах, по преданию, убитых царем Иродом в Вифлееме, передает РИА Новости.

До этого беременные женщины в столичной церковной больнице святителя Алексия начали получать письма в поддержку рождения ребенка от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сообщения передают москвичкам на ранних сроках беременности прямо во время осмотра у гинеколога.

Также в России предложили показывать женщинам, желающим прервать беременность, короткометражные медицинские фильмы о негативных последствиях для здоровья.