Москвичам рассказали о погоде на старый Новый год

В старый Новый год ожидается слабый снег и отрицательные значения температуры воздуха. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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— В старый Новый год температура воздуха ночью может опуститься до минус 4–9 градусов, а днем — колебаться в пределах от 0 до минус 5 градусов. По области — в пределах минус 1–6 градусов. Будет облачно, и может пойти слабый снег как ночью, так и днем. И только к вечеру он немного усилится, — отметил Ильин.

При этом 15 января морозы начнут ослабевать: столбики термометров будут колебаться в пределах минус 1–6 градусов. Может пойти снег с дождем.

В конце следующей недели в столичном регионе ожидаются оттепель и аномально теплая погода. Столбики термометров могут достигнуть плюс 4 градусов. Более подробный прогноз погоды — в специальном материале «Вечерней Москвы».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве в ночь на Крещение, 19 января, составит около минус 1–3 градусов. По словам синоптика, с 15 января в столичный регион придет оттепель.