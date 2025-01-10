Москвичам спрогнозировали оттепель вместо крещенских морозов

В Москве на грядущей рабочей неделе самым холодным днем станет вторник, при этом далее наступит оттепель. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По его словам, аномальное потепление ожидается в ночь с 11 на 12 января, также пройдет сильный дождь. В воскресенье установятся отрицательные температуры, которые задержатся до первой половины предстоящей рабочей недели.

«Самый холодный день будет во вторник, 14 января, а затем опять ситуация вернется к оттепелям, — сказал Шувалов. — Была надежда, что на Крещение будет минус 4-9 градусов, но сейчас модели оставляют оттепель и на 19 января».

Ранее Общественная Служба Новостей рассказала, как правильно бегать зимой, чтобы не заболеть. Так, рекомендуется соблюдать правило 80 на 20, где 80% составляют тренировки низкой интенсивности, а 20% — высокой активности. Кроме того, важно прислушиваться к ощущениям в теле перед и после пробежек, а также не увеличивать нагрузки резко, говорится в публикации.