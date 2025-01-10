В выходные в Москве температура будет на семь градусов выше нормы

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в предстоящие выходные дни.

По её словам, суббота будет облачной.

«Временами будут осадки, преимущественно в виде дождя. Выпадет 1—2 мм осадков. Будет довольно тепло и ночью, и днём — ночью в Москве +1...+3 °С, а днём +2...+4 °С. То есть температура воздуха на 6—7 °С выше климатической нормы. Поэтому таяние снега у нас продолжится и мы можем остаться местами вообще без снежного покрова», — рассказала Позднякова.

Она также предупредила, что в воскресенье атмосферное давление «немного подрастёт».

«Уже погода облачная с прояснениями. В ночные часы до -2 °С, по области до -5 °С. Время от времени будет приниматься небольшой снежок, который сохранится и в дневные часы. Температура воздуха (днём. — RT) около 0 °С и по Москве, и по области. Но нужно сказать, что в воскресенье ветер сменится на западный — северо-западный и довольно плотный, 5—10 м/с. Поэтому будет казаться, что к нам начал поступать более холодный воздух. Так оно и будет происходить, потому что в понедельник у нас уже снежок и лёгкий морозец. В ночь на 13 января в регионе уже -2...-7 °С. То есть первые дни следующей недели будут с морозами, хотя общий фон температуры останется выше климатической нормы», — заключила синоптик.

Ранее руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал нестабильную погоду в Москве в январе.