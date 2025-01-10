В МФЦ Москвы будут пытаться мирить супругов, желающих развестись

В МФЦ Москвы супружеским парам начали предлагать услугу медиации при разводе. Процедура направлена на то, чтобы попытаться примирить мужа и жену, решивших расторгнуть брак, пишут «Ведомости».

Супруги имеют право получить консультацию специалистов в течение месяца после подачи заявления на развод. Нейтральная третья сторона, то есть медиатор, призван помочь паре найти выход из конфликтных или спорных ситуаций, говорится на сайте столичной Службы медиации.

В МФЦ могут развестись пары, у которых нет общих несовершеннолетних детей. При этом супруги обоюдно согласны расторгнуть брак. В остальных случаях придется разводиться через суд.