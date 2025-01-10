Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Зима в Москве будет аномально теплая, наступление весны ожидается раньше срока, а снежный покров сойдет уже к началу апреля. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, начавшийся год «поражает аномалией тепла». В частности, в Москве в первую декаду января температура воздуха оказалась почти на пять градусов выше нормы.

«Уже третьи сутки подряд, в середине зимы, погода находится в состоянии «метеорологической» весны, так как среднесуточная температура превышает ноль градусов. Снежный покров исчезает на глазах - его высота в пять раз ниже положенной нормы», - отметил метеоролог.

При этом, по его словам, и дальше не стоит ожидать сильных морозов. До конца сезона средняя температура воздуха в Москве, в целом, будет на пять градусов выше нормы.

«Старт весны, по всей видимости, тоже будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на четыре градуса выше нормы, да и апрель ожидается на три градуса теплее многолетних значений метеостатистики», - заявил Евгений Тишковец.

Синоптик обратил внимание на то, что существует высокая вероятность схода снежного покрова уже к началу апреля.

Ранее синоптики предупредили, что в первые дни третьей декады января в Центральной России ожидается похолодание. Однако в конце месяца в регион вновь вернется теплая аномалия, поскольку влиять на температуру снова будут атлантические погодные процессы.