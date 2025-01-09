До воскресенья, 12 января, температура воздуха в Москве будет теплее климатической нормы на 6-7 градусов Цельсия. Об аномальной погоде в первый месяц года предупредила жителей столицы главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, до конца недели продержатся плюсовые температуры. С понедельника, 13 января, в регион придется легкий мороз, но долго он не продержится, уточнила Позднякова.

«Все указывает на то, что в январе морозов ниже минус 10 — минус 12 градусов Цельсия жителям столицы не дождаться», — заключила метеоролог.

В Москве усилен контроль на реках и водоемах из-за оттепели

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил жителей столичного региона, что похолодание наступит вечером 11 января. Воскресенье, 12 января, начнется с отрицательных температур. Столбики термометров ночью опустятся до минус 2 градусов, а днем покажут минус 1 градус Цельсия. При этом возможны осадки в виде мокрого снега.