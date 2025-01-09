Синоптик рассказал, какой может быть весна в Москве

Начало весны не принесет особенного тепла в столичный регион, но с середины марта стоит ждать существенного потепления. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, как правило, в марте погода напоминает зимние месяцы, поэтому первые дни весны температурный фон не будет отличаться от февральских показателей.

— Если в начале марта еще можно будет ждать снегов и морозов, то уже после 20-х чисел прогнозируется резкое повышение температур. В отдельные дни воздух может прогреться до плюс 2–7 градусов, — пообещал Ильин.

Однако метеоролог подчеркнул: из-за того что в этом году зима очень мягкая и столбики термометров не опускаются до экстремально низких значений, обещанные морозы постоянно передвигаются и наблюдается атмосферная неустойчивость. Поэтому прогноз на весну 2025 года можно дать только приблизительно.

Также специалист рассказал, что жителей и гостей столицы в Старый Новый год, который традиционно отмечается 13 января, сначала ждет снижение температур, а затем стремительный рост.