Синоптик спрогнозировал нестабильную погоду в Москве в январе

Руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о нестабильной погоде в январе в Москве и области.

«Большая часть следующей недели будет опять нестабильной, дёрганной. Сегодня у нас слабенький минус, завтра и послезавтра слабый плюс, в субботу вечером начнётся понижение, которое будет продолжаться всю первую половину недели. К 15-16 января температура понизится до -10...-15°С», — поделился он.

По словам синоптика, большая часть следующей недели будет морозной.