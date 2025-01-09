Синоптик спрогнозировал нестабильную погоду в Москве в январе

Синоптик Шувалов спрогнозировал нестабильную погоду в Москве в январе
Руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов рассказал RT о нестабильной погоде в январе в Москве и области.
«Большая часть следующей недели будет опять нестабильной, дёрганной. Сегодня у нас слабенький минус, завтра и послезавтра слабый плюс, в субботу вечером начнётся понижение, которое будет продолжаться всю первую половину недели. К 15-16 января температура понизится до -10...-15°С», — поделился он.
По словам синоптика, большая часть следующей недели будет морозной.
«Крещение будет морозным, но в промежутке, 17 и первая половина дня 18 января опять будет оттепель. Вот этот нестабильный волнообразный характер погоды будет преследовать нас до конца января», — уточнил Шувалов.