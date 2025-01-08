В Москве с 13 января ожидается отрицательная температура

Понижение температуры воздуха в центре европейской территории России произойдет с начала следующей недели, но сильных морозов не прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Воскресенье будет переходным днем, когда ночные температуры будут отрицательными - от нуля до минус 5 градусов, а днем около нуля. Переход к отрицательным значениям температуры только в понедельник, когда будет и ночью, и днем минус 2 - минус 7 градусов", - сказал он.

При этом сильных морозов не прогнозируется, будет мягкая, комфортная погода с температурой примерно на 3 градуса выше нормы, отметил Вильфанд.