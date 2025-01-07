В Москве ожидаются температура воздуха выше нормы и гололедица

Температура воздуха в Москве до 11 января включительно будет на шесть-семь градусов выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— До субботы включительно температура будет выше нормы на шесть-семь градусов. Опасность заключается в сильной гололедице. Потому что при температуре плюс один, даже плюс два градуса и ветре, а ветер прогнозируется до 11 метров в секунду, на обдуваемых участках подстилающей поверхности будут формироваться условия для гололедицы, — рассказал синоптик.

8 января в столице ожидается положительная температура и дождь, а 9 января она будет колебаться в районе нуля, из-за чего образуется гололедица. Москвичам нужно быть предельно внимательными, сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Также в пресс-службе Городского хозяйства Москвы предупредили жителей столицы о том, что до конца дня 7 января будут идти осадки в виде ледяного дождя и мокрого снега. Пешеходов и водителей призвали быть внимательными, так как такие погодные условия приводят к гололедице.