В Москве на Рождество объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 вторника, 7 января. Информация об этом в понедельник, 6 января, появилось на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В Гидрометцентре напомнили, что оранжевый уровень является предпоследним в шкале по степени опасности, он означает риск стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Рождественскую ночь температура в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, прогнозируется снег, но к утру начнется оттепель. По словам специалиста, ожидается снег, но 6 января осадков не будет, а гололедица сохранится. После 7 января резко теплеет, а ночные температуры станут положительными. В первый рабочий день тоже прогнозируется тепло, однако следует ожидать скользких улиц.

Ушедший 2024 год в Москве запомнился необычайно высокой средней годовой температурой — плюс 8,2 градуса. Это значение превосходит предыдущие рекорды за всю историю метеорологических наблюдений в городе. Об этом сообщила пресс-служба МГУ имени М. В. Ломоносова.