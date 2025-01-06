Движение возле храма Христа Спасителя в Москве перекрыто

В центре Москвы на время закрывают проезд около храма Христа Спасителя, сообщает 360.ru. Это связано с празднованием Рождества.

С 16:00 6 января нельзя проехать по Соймоновскому проезду от улицы Волхонка до Пречистенской набережной. С 18.00 перекроют проезд по улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Ограничения будут действовать до 3 часов ночи 7 января.

В Москве в Рождественскую ночь работает больше 500 храмов. Из-за праздничных служб работу транспорта в Москве продлят. Метро и МЦК будут открыты до 02.00, МЦД - до 03.00, а 149 маршрутов наземного городского транспорта - до 03.30.

Инспекторы Центра мобильности пассажиров будут дежурить на станциях метро «Кропоткинская» рядом с храмом Христа Спасителя и на «Бауманской» рядом с кафедральным собором Богоявления Господня с 20:00 6 января до 06:00 7 января.