Собянин сообщил о планах развития московских трамваев

С каждым годом все больше москвичей выбирает трамвай для постоянных поездок. В прошлом году на них совершено больше 190 миллионов поездок. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

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Отмечается, что с начала 2024 года модернизировано более 15 километров трамвайных путей для обеспечения бесперебойного движения и снижения шума. В сентябре была открыта линия по улице Сергия Радонежского, благодаря чему больше 700 тысяч жителей получили новые комфортные варианты поездок по городу.

В 2024 году также началось восстановление путей по Трифоновской улице — между улицей Образцова и Рижской площадью, а в планах на 2025 год — запуск трамваев по улице Академика Сахарова между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром.

— Трамвайный парк тоже почти полностью обновили. В ближайшие годы закупим еще 100 новых трамваев последнего поколения, произведенных в России, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте стали действовать в столице. Об этом сообщили в транспортном комплексе правительства Москвы.