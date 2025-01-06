Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 января

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, 6 января. Согласно данным сайта Гидрометцентра России, день пройдет преимущественно без осадков, однако в столице сохранится гололедица.

Дневная температура в Москве составит от -5 до -3 градусов, в области — от -7 до -2 градусов. Ожидается юго-западный и южный ветер, который будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что почти соответствует норме для столицы.

К ночи в Москве ожидается от -7 до -5 градусов. Сохранится облачность, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, южный, до 6-11 метров в секунду.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что потепление, которое ожидается на Рождество в Центральной России, окажется затяжным. За ним последует резкое похолодание, связанное с мощным арктическим вторжением. При этом в конце января в регион снова вернется теплая погодная аномалия.