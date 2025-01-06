Дневная температура воздуха в Москве будет выше нуля со среды, оттепель продлится до конца недели.

Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"8 января на 8-9 градусов температура в Москве превысит норму, ночные температуры составят 0 - плюс 2 градуса, дневные - от плюс 2 до [плюс] 5 градусов. Аномалия очень большая, на наших картах все просто полыхает - не просто красным, а малиновым цветом. Теплая погода продолжится и в четверг, пятницу: ночью будет небольшой минус, а днем небольшой плюс - 1-3 градуса. И в субботу тоже аналогичная ситуация - днем температуры будут около нулевой отметки. Даже еще 12 января температура [воздуха будет] преимущественно около нулевой отметки", - сообщил метеоролог.

Он подчеркнул, что в течение недели в столице пройдут осадки, возможны налипание мокрого снега и сильная гололедица.

"В выходные <...> увеличивается вероятность дождливой погоды", - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в южных районах Центрального федерального округа - Брянской, Тамбовской, Воронежской областях - температура воздуха будет повышаться до плюс 6 - плюс 7 градусов.

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Понижение температуры прогнозируется лишь со следующей недели, однако сильных морозов также не ожидается, резюмировал Вильфанд.