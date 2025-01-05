У двух станций метро в Москве открылись новые выходы

У станций метро "Кленовый бульвар" и "Яхромская" в Москве открылись новые выходы - благодаря им пассажирам будет проще добраться до нужного адреса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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"Теперь со станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии можно выйти прямо к музею-заповеднику "Коломенское", - написал он в своем телеграм-канале. - Новый павильон продолжает концепцию дизайна станции. Его форма - это авторское прочтение силуэта дворца Алексея Михайловича, расположенного в "Коломенском".

Новый павильон оборудован лифтом для маломобильных пассажиров, а помочь слабовидящим в навигации должна тактильная плитка.

Со станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии теперь можно выйти к Яхромскому проезду и на нечетную сторону Дмитровского шоссе. Новый павильон отделали металлическими салатовыми панелями - в цвет 10-й ветки метро.