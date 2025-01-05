К середине января столицу накроет арктическое вторжение. Об этом в воскресенье, 5 января, рассказали на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

— Потепление, которое на Рождество прорвётся в Центральную Россию, окажется довольно затяжным. И только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений. Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца, — поделились на портале.

Также в центре погоды «Фобос» отметили, что в конце месяца вновь возобладают атлантические погодные процессы — именно из-за этого в центральные регионы России вернется теплая погода.

— С более тёплой нежели обычно погоды стартует на Русской равнине и февраль, — добавляется в сообщении на портале.

Жителям столичного региона в воскресенье, 5 января, спрогнозировали облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег. Также синоптики ожидают гололедицу, местами сильную. Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью похолодает до минус 7. В Московской области днем прогнозируют от минус 7 до минус 2 градусов, ночью температура может снизиться до минус 10.