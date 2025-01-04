«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 4 января из-за гололедицы. Об этом в субботу, 4 января, сообщил Гидрометцентр РФ.

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— Период предупреждения до 23:00 14 января. Местами на дорогах гололедица, — говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

В Московской области период предупреждения был продлен до 2:00 14 января.

Первые выходные дни 2025 года принесут москвичами минусовые температуры и гололедицу, рассказал «Вечерней Москве» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Рождественскую ночь температура в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, прогнозируется снег, но к утру начнется оттепель. По словам специалиста, ожидается снег, но 6 января осадков не будет, а гололедица сохранится.