Москвичей предупредили о сильной гололедице

В пятницу, 3 января, в Москве и Подмосковье ожидается несильный снегопад и местами сильная гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в Москве и области днем 3 января составит от минус трех до минус одного градуса. Ветер будет западным, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Также в Гидрометцентре ожидают пониженное атмосферное давление - 739 миллиметров ртутного столба. В ночь на 4 января температуры в столичном регионе опустятся до семи градусов ниже ноля.

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Начало 2025 года в Москве оказалось очень теплым - температуры в середине дня поднимались до отметки в плюс четыре градуса. В центре «Фобос» ранее сообщили, что похолодание начнется с 3 января, но ко вторнику, 7 января, в столичном регионе снова потеплеет до плюс двух градусов и будет идти снег с дождем.