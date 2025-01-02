В Москву пришла мощная оттепель

Январь продолжится в столице мощной оттепелью, на температуру повлияет теплый североатлантический циклон. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что погоду будет определять формирующийся над столицей теплый сектор североатлантического циклона.

«В регионе сохранится облачная погода, усилится ветер и пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон превысит климатическую норму на 6-7°», — рассказал синоптик.

Температура воздуха +2…+4°, по области 0…+5°.

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Ветер юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В пятницу пойдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Температура понизится утром до 0-2°, а к вечеру до -4…-6°.