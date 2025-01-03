В рождественскую ночь температура в Московском регионе опустится до минус 8 градусов со снегом, но к утру начнется оттепель. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, воздушные массы с северо-запада будут влиять на погоду, трансформируясь и нагреваясь, что принесет комфортный воздух. Ночные температуры 4, 5 и 6 января будут от минус 7 до минус 5 градусов, в отдельных районах — до минус 10, а днем — от минус 5 до минус 3. Ожидается снег, но 6 января осадков не будет, а гололедица сохранится.

— Рождественская ночь вполне комфортная. Ночные температуры минус 3 — минус 8, но это вообще такой температурный режим, который и бодрит, и позволяет колядовать на улице и в домах. В общем, не холодно, но в то же время отрицательная температура, — уточнил метеоролог.

После 7 января температура резко повысится, а ночные температуры станут положительными. В первый рабочий день тоже ожидается положительная температура, однако следует ожидать скользких улиц, передает «Интерфакс».

Первые выходные дни 2025 года принесут москвичами минусовые температуры и гололедицу. Какой будет погода 4 и 5 января в столичном регионе, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.