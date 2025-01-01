Москвичей предупредили об осадках и сильных порывах ветра

В Москве до 10:00 2 января ожидаются осадки, гололед и порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 1 января с сохранением до 10:00 2 января в Москве местами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.