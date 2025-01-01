МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве

В первый день нового года в Москве прогнозируются осадки, налипание мокрого снега и гололедица. Об ухудшении погоды сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Спасатели выпустили экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в ближайшие часы. Предупреждение продлится до 21:00 1 января.

В регионе РФ произойдет аномальное понижение температуры

«В г. Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», — сказано в сообщении.

В связи с ожидаемой непогодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует водителям снизить скорость и избегать опасных маневров. Пешеходам нельзя находиться под неустойчивыми конструкциями.