В Москве пройдут более 800 новогодних мероприятий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В программе — больше 800 событий. Это представления для всей семьи, новогодние экскурсии и квесты, танцевальные, музыкальные и художественные мастер-классы», — сказала она.

По ее словам, мероприятия были подготовлены на почти 270 площадках в разных районах Москвы.

Вход на большинство мероприятий свободный по предварительной регистрации, однако на некоторые потребуется купить билет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Он пожелал благополучия и исполнения желаний. Городской глава призвал по традиции в кругу родных подвести итоги и поразмышлять о будущем.