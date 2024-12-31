«Роскосмос» показал орбитальный снимок накрывшего Москву циклона

«Роскосмос» показал снимок циклона, который накрыл Москву во вторник, 31 октября. Фотография была сделана при помощи двух спутников гидрометеорологического обеспечения, расположенных на орбите Земли.

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— К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников — «Электро-Л» и «Арктика-М», — говорится в публикации в Telegram-канале «Роскосмоса».

В столичном регионе 31 декабря ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, температура воздуха в Москве в канун Нового года будет чуть выше нуля. При этом ближе к ночи снежная буря постепенно пойдет на спад, а столбики термометров покажут примерно минус 1–6 градусов. Однако уже днем в среду, 1 января, снегопады вновь возобновятся.

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