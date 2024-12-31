«Роскосмос» показал орбитальный снимок накрывшего Москву циклона

«Роскосмос» показал снимок циклона, который накрыл Москву во вторник, 31 октября. Фотография была сделана при помощи двух спутников гидрометеорологического обеспечения, расположенных на орбите Земли.

«Роскосмос» показал орбитальный снимок накрывшего Москву циклона
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— К празднику столицу накрыл снегопад. Снимок с наших спутников — «Электро-Л» и «Арктика-М», — говорится в публикации в Telegram-канале «Роскосмоса».

В столичном регионе 31 декабря ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, температура воздуха в Москве в канун Нового года будет чуть выше нуля. При этом ближе к ночи снежная буря постепенно пойдет на спад, а столбики термометров покажут примерно минус 1–6 градусов. Однако уже днем в среду, 1 января, снегопады вновь возобновятся.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ожидает, что текущая зима на территории европейской части России будет отличаться неоднородностью: частыми сменами оттепелей и периодов сильных морозов

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