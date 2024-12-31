Москвичам пообещали «волшебную» погоду в новогоднюю ночь

Москву в канун праздника накрыл сильный снегопад. Он начался в девять часов утра и продлится до вечера. По словам синоптиков, новогодняя ночь будет по-настоящему красочной.

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«Именно в новогоднюю ночь произойдет небольшое изменение. И к западу от Москвы сформируется небольшой гребень высокого давления. Воздушные массы будут перемещаться уже с северо-запада. Это значит, что в течение новогодней ночи в центре европейской части России, в Москве, Московской области и отдельных областях температура будет отрицательной, -1...-4 градуса. Очень мягкая зима. И даже небольшой снежок. В новогоднюю ночь погода прогнозируется волшебная», - сказал в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ожидается, что за первую неделю наступающего года выпадет половина месячной нормы осадков.

Напомним, ранее москвичей предупредили о похолодании в первые дни нового года. Оно будет сопровождаться существенным понижением давления - минимум на 20 мм ртутного столба.