В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

С 2 января 2025 года в Москве подорожает проезд в городском транспорте. Разовая поездка по карте «Тройка» будет стоить 63 рубля вместо нынешних 57 рублей. Пересадка на другой вид транспорта или маршрут в течение 90 минут подорожает с 28 до 31 рубля.

Стоимость разового проезда в метро и по МЦК при оплате по биометрии вырастет с 53 до 59 рублей, по банковской карте — с 64 до 70 рублей. Билет «Единый» без лимита на месяц будет стоить 3070 рублей вместо 2870, проездной на год подорожает с 20 500 рублей до 22 000 рублей.

В новом году билета «Единый» на 60 поездок не будет: доля поездок по такому билету всего 1%, объяснили в столичном Дептрансе.

«Пассажирам выгоднее и удобнее пользоваться билетом «Кошелек», поездки по нему не сгорают через 45 дней, а стоимость одной поездки идентична, кроме того, доступна 50% скидка при пересадке с метро, МЦК, МЦД на наземный транспорт», — добавили в департаменте.

Средства, полученные от индексации тарифов, направят на дальнейшее развитие московского транспорта.

О других изменениях в тарифах подробно читайте здесь.

Компенсировать небольшой процент затрат на подорожавший транспорт можно с картами, по которым начисляется кэшбэк на все покупки.

Четыре бесплатные дебетовые карты с кэшбэком на всё

Часто банки предлагают выбрать на месяц категорию кэшбэка «На все покупки». Ею выгодно пользоваться, когда структура трат клиента не совпадает с другими категориями повышенного кэшбэка, предлагаемыми банком. Но и в целом можно каждый месяц выбирать кэшбэк на всё, поскольку даже маленький бонус с каждой покупки лучше, чем его отсутствие вовсе, напоминает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина.