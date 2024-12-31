В Москве объявили экстренное предупреждение

Столичный главк МЧС России распространил экстренное предупреждение из-за ожидаемого сильного налипания мокрого снега на провода и деревья. Об этом ТАСС сообщили в главке.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до 21:00 мск 31 декабря местами в Москве ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья", - сказали в столичном главке МЧС.

Спасатели советуют водителям в неблагоприятных погодных условиях значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.