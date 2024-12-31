Москвичам рассказали о погоде в первых числах января

Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости», рассказала о погоде в Москве и области во время январских праздников. Об этом пишет RT.

Сейчас территория находится под воздействием теплого фронта атлантического циклона, который принес с собой снегопады и метели. Порывы ветра в дневные часы могут достигать 13—18 м/с. Температура воздуха будет постепенно снижаться, от -2 до -8 восьми в ночное время к концу недели.

7 января предполагается небольшое потепление, а затем – резкое похолодание.

В начале следующей декады синоптики ожидают снижение температуры.

На Рождество есть погодные народные приметы. Стоит в этот день на улице крепкий мороз – к жаркому лету. А вот оттепель на Рождество – к весенним холодам. Если в Сочельник выпал снег – год будет богат на хорошие вести. Завывает вьюга – весна будет в этом году ранняя.