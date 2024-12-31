В Москве ожидаются неприятные осадки перед Новым годом

Интенсивные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве с 09:00 до 16:00, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. Синоптик уточнил, что речь идет о центральной части столицы. Зона осадков подходит с запада, добавил Леус.

Снегопады на подходе <...> В центральной части столицы наиболее интенсивные осадки (снег с мокрым снегом), ожидаются в период с 9-10 до 15-16 часов, — написал он.

В ближайшее время снег начнется на западе Подмосковья, отметил Леус. Синоптик добавил, что температура воздуха будет варьироваться от нуля до двух градусов с отметкой плюс. По области ожидается от минус одного до плюс трех градусов. Ветер обещает быть 5-10 м/с с порывами. Атмосферное давление будет падать, добавил Леус, и составит 737 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН выяснили, что 31 декабря на Землю обрушится сильная магнитная буря. Она будет расти с 06:00 до 09:00. Максимальный пик ожидается к 14:00. К вечеру буря стихнет, а затем снова повысится. Окончательно магнитосфера Земли успокоится к 09:00 по московскому времени 1 января 2025 года.