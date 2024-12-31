Стало известно, как будет работать метро в столице в новогоднюю ночь

В столице будет действовать бесплатный проезд в новогоднюю ночь — он продлится с 20:00 до 06:00 и затронет метро, а также МЦК и наземный городской транспорт. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что парковка в Москве будет бесплатной на протяжении всех новогодних выходных. Он подчеркнул, что с 30 декабря по 8 января на улицах Москвы будут бесплатными даже парковки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. То же самое касается и зон динамического тарифа. Однако парковки со шлагбаумом продолжат работать платно.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Москве заявила, что Красную площадь закроют для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2025 года. Не нарушит свой рабочий график только ГУМ-каток, который продолжит свою деятельность в соответствии с расписанием.

Также появилась информация о графике работы площадок проекта «Зима в Москве»: они работают как в предпраздничный день, так и в самый разгар торжества.