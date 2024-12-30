В новогоднюю ночь в Москве ожидается похолодание для -4°С. Об этом рассказал «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что днем 31 декабря погода будет теплой, однако ближе к вечеру ожидается «волшебное» похолодание.

«И вот уже вечером 31 декабря начнется понижение температуры. И именно в новогоднюю ночь она понизится в Москве до минус 2 - минус 4», — сказал Вильфанд.

Похожий прогноз сделал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. До 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, однако позже ожидается похолодание.

Синоптик предупредил москвичей о 20-градусных морозах

Недавно главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве. По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны.