Атмосферное давление резко упадет на Новый год в Москве

Атмосферное давление в Москве может упасть к 1 января до 728 миллиметров ртутного столба, что на 20 миллиметров ниже нормы.

Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Благодаря усилиям западного антициклона 29 и 30 декабря атмосферное давление сохранится высоким 757755 миллиметров ртутного столба, но к 31 декабря синоптическая ситуация изменится: над Баренцевым морем окажется очень глубокий циклон. Это приведет к резкому падению давления в Москве», - написала Позднякова.

Таким образом, на праздники в Москве сложатся неблагоприятные погодные условия для метеозависимых людей, предупрдила эксперт.

Ранее в интервью MIR24.TV специалист Прогностического центра «Метео Александр Ильин рассказал о погоде в Московском регионе в последние дни уходящего года. По его словам, погода в предновогодние дни будет не слишком новогодней, только в ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе ожидается легкий мороз.