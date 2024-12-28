Москвичей экстренно предупредили о тумане и гололеде

Столичное управление МЧС в своем Telegram-канале экстренно предупредило москвичей о тумане с видимостью в 200-700 м и гололеде.

По данным ведомства, погодные условия изменятся в ближайшие два часа и сохранятся до 6:00 субботы, 28 декабря. В связи с этим автомобилистов призвали быть внимательными, увеличить дистанцию от находящихся впереди машин, не делать резких маневров и обгонов, а пешеходов — обозначить себя светоотражающими элементами.

В пятницу в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. По данным Гидрометцентра, период предупреждения теперь действует с 19:00 27 декабря до 2:00 6 января.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на этом фоне сообщал, что до 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, затем будет небольшое похолодание. А морозы, по его словам, придут в Москву и область после 5 января.