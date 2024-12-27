Москвичей успокоили насчет погоды в Новый год

Новогодняя ночь для москвичей в этот раз не выдастся холодной. Свой прогноз на праздники агентству Роман Вильфанд.

В ночь на 1 января воздух остынет, но сильных морозов в Москве не ожидается, успокоил синоптик. Столбики термометров будут держаться между отметками в минус 1 и минус 6 градусов. Возможен небольшой снег. Мягкой погода останется и в первый день наступающего года. Однако температура сохранит отрицательные значения. Ветер в новогодние праздники будет слабым, но Вильфанд предупреждает о существенном понижении атмосферного давления.

Ранее в Гидрометцентре пообещали, что сильных снегопадов до Нового года в Москве не предвидится. К концу 2024 года в столице выпадет не больше трех миллиметров осадков, в частности, из-за высокого давления. Ночные температуры в мегаполисе не опустятся ниже четырех градусов мороза. Днем вероятны и плюсовые значения — до плюс 3 градусов.