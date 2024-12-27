Россияне в 2024 году забывали в аэропорту Москвы челюсти и массажный стол

В 2024 году россияне забывали в московском аэропорту Внуково челюсти и массажный стол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

© Lenta.ru

Кроме того, в список самых необычных находок вошли костыли и инвалидные коляски. А в рейтинге наиболее часто забываемых предметов оказались ремни, шапки, шарфы, перчатки и куртки.

В сентябре столичные аэропорты раскрыли самые неординарные вещи, которые оставляли пассажиры. Так, во Внуково они забывали слуховой аппарат и зубной протез, сушилку для белья, сковороду и мультиварку, гвозди, пылесос, детский горшок и ванночку для купания.