Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Вплоть до новогодней ночи в Москве и области будет преобладать юго-западный ветер, однако, начиная со вторника, он начнет изменять направление на западное и достигнет скорости в 5–10 метров в секунду. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, к концу 2024 года измениться и атмосферное давление. К последнему дню декабря оно достигнет 738 миллиметров ртутного столба, после чего начнет плавный рост и ко 2 января составит 745 миллиметров. В последующие дни этот показатель вновь опустится.

— В новогоднюю ночь осадков не предвидится до самого утра, только в отдельных районах может быть кратковременный снег. Зато после боя курантов заметно похолодает: по области температура воздуха достигнет минус 1–6 градусов, в Москве — минус 2–4 градусов, — отметил специалист.

1 января в столицу снова направится теплый фронт, и температура поднимется до нуля градусов. Однако в последующие несколько дней снова начнет опускаться.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в последние выходные уходящего года все будет так же «скучно и однообразно»: погода останется облачной, с субботы на воскресенье пройдут небольшие осадки. Специалист добавил, что температура в столице в конце текущей неделе сохранится в диапазоне от минус четырех до плюс одного градуса.