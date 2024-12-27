Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В столицу вернется легкий морозец, а замерзшую слякоть припорошит снег

Как пишет в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец, завтра, 28 декабря, в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, местами возможен туман, который сократит видимость на дорогах до 100-400 метров. Температура воздуха в некоторых районах упадет до -3 градусов, что вызовет усиление гололедицы, ближе к вечеру возможны локальные осадки в виде мокрого снега.

По информации Тишковца, уже в воскресенье столичный регион попадет под влияние теплого циклонического сектора, к мокрому снегу добавится дождь и столбики термометров поднимутся до отметки в +1…+4 градуса. Данные погодные условия сохранятся до 30-го декабря, но уже к последнему дню уходящего года Центральную Россию накроет холодный атмосферный фронт с кратковременными снегопадами, метелями, усилением ветра и легким морозцем до -3 градусов.

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