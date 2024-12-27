Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
В столицу вернется легкий морозец, а замерзшую слякоть припорошит снег
Как пишет в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец, завтра, 28 декабря, в Москве и Подмосковье будет преимущественно без осадков, местами возможен туман, который сократит видимость на дорогах до 100-400 метров. Температура воздуха в некоторых районах упадет до -3 градусов, что вызовет усиление гололедицы, ближе к вечеру возможны локальные осадки в виде мокрого снега.
По информации Тишковца, уже в воскресенье столичный регион попадет под влияние теплого циклонического сектора, к мокрому снегу добавится дождь и столбики термометров поднимутся до отметки в +1…+4 градуса. Данные погодные условия сохранятся до 30-го декабря, но уже к последнему дню уходящего года Центральную Россию накроет холодный атмосферный фронт с кратковременными снегопадами, метелями, усилением ветра и легким морозцем до -3 градусов.
Москвичей предупредили о тумане в конце недели
«В новогоднюю ночь на среду, 1-го января, заглянет гребень антициклона, благодаря чему в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, и легкие бодрящие морозы до -1…-6. Первым днем 2025 года пойдет снег, температура воздуха 0…-3. Высота снежного покрова составит 10-12 см, но за январские каникулы, в результате обильных снегопадов, к концу срока сугробы вырастут до 17-22 см», - прогнозирует специалист.