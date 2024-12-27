Правкомиссия одобрила план развития энергосистемы Москвы

Правительственная комиссия по электроэнергетике под председательством вице-премьера РФ Александра Новака одобрила план развития московской энергосистемы на 2022-2032 годы, в рамках которого "Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" построят новые энергоблоки общей мощностью 950 МВт, сообщил кабмин.

"В ходе заседания члены правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики одобрили планы перспективного развития московской энергосистемы с учетом строительства новых генерирующих объектов и объектов электросетевого хозяйства в период с 2025 по 2032 год", - говорится в сообщении.

В частности, "Россети" построят и реконструируют линии электропередачи и трансформаторных подстанций классом напряжения 220-750 кВ, включая линию постоянного тока Нововоронежская АЭС - Москва. "Интер РАО" и ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) реализуют проекты строительства новых энергоблоков на Каширской ГРЭС, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве общей установленной мощностью 950 МВт.