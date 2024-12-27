Москвичам спрогнозировали 20-градусные морозы после Рождества

После Рождества в Москву придут морозы, температура воздуха опустится до -20 градусов. Такой прогноз в беседе с RT озвучил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В первые три дня 2025 года в столичном регионе будет сохраняться такая же погода, как в конце декабря. Температура воздуха будет колебаться от -2 до -3 градусов, а 4 января ожидается оттепель.

Однако уже с 5 января начнется морозная погода, предупредил синоптик. Средняя полоса будет находиться в тыловой части мощного циклона. В итоге на Рождество будет -5...-10 градусов, а после — 8 и 9 января — ожидается до -20 градусов.

Москвичей предупредили о тумане в конце недели

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в новогоднюю ночь в столичном регионе температура воздуха опустится до -6 градусов. Через Центральную часть России, по его словам, промчится холодный атмосферный фронт, сопровождающийся обильными осадками, порывистым ветром и метелью.