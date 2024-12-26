Собянин объявил об открытии нового моста через Москву-реку

Новый мост открыт через Москву-реку в створе улицы Мясищева, объявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мост длиной 231 метр позволит автомобилистам быстрее добираться в районы Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники, где проживают около 300 тысяч человек. Там же находится будущий Национальный космический центр.

"Построили объект на четыре месяца раньше срока, работы велись без приостановки движения речного транспорта", – отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что у моста две полосы движения по каждому направлению. Он соединил улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мнёвниковской пойме.

Основные элементы конструкции моста окрашены в ярко-красный цвет и декорированы архитектурно-художественной подсветкой.

В ночное время подсветка будет служить дополнительным источником света, обратил внимание градоначальник.

Между тем комплекс городского хозяйства завершил ремонт Костомаровского моста в центре Москвы. Мост был построен в 1941 году. С тех пор капитальный ремонт не проводился. В процессе работ движение транспорта не останавливалось полностью, но вводились временные ограничения для некоторых участков дороги.

Также были проведены работы по восстановлению дорожного покрытия, лестничных маршей и несущих элементов конструкции моста.