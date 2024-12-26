В Москве на Новый год объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье до 23.00 2 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ. Температура будет около нуля, ожидаются слабые заморозки.

"Период предупреждения - до 23.00 2 января. Местами на дорогах гололедица", - сообщают метеорологи.

Напомним, что завтра, 27 декабря, в столице будет действовать дополнительная опасность, связанная с туманом. Период действия "туманной" опасности с 9.00 до 21.00.