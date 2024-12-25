Падение температуры до минус 30? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В Москву 28 и 29 декабря придет небольшая волна похолодания, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Что еще известно о погоде в российской столице в выходные, ждать ли падения температуры до −30 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Александра Шувалова, в конце декабря и начале января Москву ждут две волны похолодания.

«В конце декабря и начале января нас ждут две волны похолодания, но не очень сильные. Первая волна ожидается 27–28 декабря. Тогда температура понизится в Москве до 2–7 градусов мороза. 31 декабря же серьезных морозов ждать не стоит. Столбики термометров покажут порядка 0–2 градусов тепла. Осадки в виде снега если и будут, то небольшие и не повсеместно. 25 декабря добавится примерно 3 см снега, и это будет максимум того, что можно ждать до Нового года», — пояснил он.

В Гидрометцентре сообщили, что 28 и 29 декабря в Москве и Московской области ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха будет опускаться до −3 градусов.

«В субботу, 28 декабря, облачно. Ночью по области местами небольшие осадки. Температура в ночные часы в Москве — от −1 до +1 градуса, по области — от −3 до +2 градусов. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха — от −1 до +1 градуса, по области — от −3 до +2 градусов. Ветер переменных направлений, 2–7 м/с. Гололедица. 29 декабря будет облачно. Местами небольшие осадки. Температура ночью — от −4 до +1 градуса. Днем — от −3 до +2 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с», — говорится в прогнозе.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что после 27 декабря в российскую столицу придет холодная погода.

«Затем температурные качели вновь качнутся в сторону тепла, и его пик придется на 30 декабря, когда воздух прогреется до плюс 1–3 градусов, а в последний день года оттепель будет ослабевать — на фоне небольших осадков днем ожидается от −4 до +1 градуса. В новогоднюю ночь немного подморозит, до минус 1−6 градусов, а днем 1 января ожидается от 0 до −5 градусов», — рассказал синоптик.

Таким образом, в ближайшие выходные в Москве падение температуры воздуха до −30 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ночь на 28 декабря в город придет небольшое понижение температуры, до минус 1–2 градусов, а днем начнет поступать новая порция теплого воздуха с Атлантики.

«Поэтому 29 и 30 декабря — наиболее теплые дни с неприятными дождями, усилением юго-западного ветра до 8–13 м/с и повышением температуры воздуха в Санкт-Петербурге до +5 или даже +6 градусов. Но в череде перепадов температуры воздуха и в целом очень теплой погоды последней недели года появляется надежда на все-таки именно зимние каникулы по всему нашему региону. Перестройка в атмосфере намечается уже с 31 декабря, так что не все еще пропало, даже в Санкт-Петербурге», — подчеркнул метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 28 декабря в течение суток ожидаются переменная облачность и сильный туман. Ночью — от +1 до +3 градусов. Днем — от +2 до +4 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

29 декабря прогнозируются переменная облачность и сильный туман. Ночью — от +1 до +3 градусов. Днем — от +2 до +4 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.