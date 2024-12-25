Специалисты обследуют Красную площадь после информации о взрыве пиротехники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, очевидцы услышали звук взрыва в районе катка. По их словам, на месте был виден дым. Уточняется, что ярмарку и территорию у ГУМ-катка обследуют силовики.

21 декабря торговый центр «Гелиос» в подмосковном Королеве эвакуировали после взрыва петард. Отмечалось, что злоумышленник взорвал петарды в помещении многофункционального центра. В результате произошедшего никто не пострадал. Очевидцы отмечали, что людей в торговый центр до сих пор не впускают. По их словам, после взрыва «все заискрилось, было страшно».

24 декабря «Парламентская газета» сообщала, что депутаты Государственной думы РФ планируют выступить с инициативой об исключении из онлайн-продажи пиротехники. Об этом сообщает «Парламентская газета». Как отметила председатель комитета нижней палаты по защите детей, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сейчас в интернете можно свободно купить любые петарды и салюты. Зачастую, по ее словам, не работает и установленное ограничение продажи пиротехнических изделий лицам младше 16 лет.