Собянин представил отчет о работе правительства Москвы. Главное

В среду, 25 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин представил ежегодный отчет о работе правительства города перед Мосгордумой. В ходе своей речи он затронул темы транспорта, строительства и общего развития столицы. Главное из отчета мэра — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт

Город продолжит развивать речной транспорт, рассказал Собянин. В столице планируется увеличить количество пассажиров речного транспорта в семь раз. Кроме того, к 2030 году будут организованы новые маршруты, которые свяжут Печатники с парком «Фили».

С 2011 года в столице было построено более 1,4 тысячи километров дорог. Построенные в годы Советского Союза улицы были спроектированы под другие объемы движения и не справлялись с возросшим в наши дни потоком машин. В процессе решения этой проблемы, помимо почти полутора тысяч километров дорог, в городе построили более 450 новых мостов, эстакад и тоннелей, сообщил мэр.

Кроме того, с 2010 года, по словам главы города, в столице развивалась транспортная инфраструктура. В Москве удалось создать эффективную транспортную систему, которая включает в себя основные магистрали, метро и городскую железную дорогу.

Строительство

За пределами Третьего транспортного кольца и в Троицком и Новомосковском административных округах будут созданы новые центры деловой активности: ЗИЛ, Южный порт, территория бывшего завода МИГ на Ленинградском проспекте, прибрежная территория Северного речного вокзала до МКАД и ряд других объектов. Это позволит создать не менее 900 тысяч рабочих мест. Помимо этого, в городе продолжится программа комплексного развития территорий.

Коммунальные услуги

В Москве создадут единую цифровую систему коммунальных услуг. Это позволит добиться максимальной эффективности, обоснованности и прозрачности платежей за жилищно-коммунальные услуги, объяснил Собянин. По его словам, Москва планирует сделать это первой в стране и, возможно, одной из первых во всем мире.

Развитие Москвы

Развитие города не смогли остановить ни коронавирус, ни санкции, уточнил мэр. В столице были успешно реализованы десятки проектов, и на сегодняшний день Москва является устойчиво растущим мегаполисом, который занимает второе место среди городских экономик мира.

Столица считает своей целью стать лучшим городом на Земле. Эта задача представляет собой стратегию властей города:

— Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. И это вопрос не столько и не сколько чьих-либо амбиций, с учетом места России в мире это вопрос, по сути, выживания, — сказал глава города.

Мэр добавил, что дискомфорта в мегаполисе больше нет, ведь на смену ему «пришла более добрая и удобная атмосфера». Собянин выразил уверенность в том, что многие россияне хотят связать свое будущее со столицей.

В завершение своей речи Собянин поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина, правительство и парламент страны, а также талантливых, трудолюбивых и самоотверженных москвичей.