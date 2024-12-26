Синоптик предрек «приличные морозы» на Рождество в Москве

Синоптик предрёк «приличные морозы» на Рождество в Москве
7 января температура воздуха понизится до 10-12 градусов.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Морозов ждать ещё достаточно долго. Первые приличные морозы на рубеже 6-7 января. Как раз к Рождеству подойдут. И тогда температура может впервые за долгое время понизиться до 10-12 градусов мороза».
В Новый год ожидается существенное понижение давления. Погода сохранится «вязкая и сумрачная», добавил синоптик.
«Будет новогоднее настроение, но не будет сугробов. Погода сохранится вязкая, сумрачная, облачная. Температура будет колебаться в очень небольших пределах. Практически отсутствует суточный ход. Ночная температура — 0 -2. Дневная — 0 + 1. Вот такая температура и в новогоднюю ночь, и на Новый год.
Единственный момент, который можно отметить — это понижение давления. К 30-31 декабря оно понизится достаточно существенно и будет составлять 730-735 миллиметров ртутного столба».
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю года. Она будет тёплой, условий для мороза и обильных осадков нет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На Новый год похолодания тоже ждать не стоит. Только в среду местами возможен мокрый снег, а дальше особых осадков не будет из-за высокого давления. Оно превысит норму на 20-25 мм рт. ст. — столица попадёт на периферию антициклона», — сказал метеоролог ТАСС.